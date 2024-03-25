Сара Йоркська, яка сама нещодавно лікувалася від раку, публічно підтримала принцесу Уельську

В особистому пості в Instagram герцогиня Йоркська, у якої в січні діагностували злоякісну меланому, написала: "Усі мої думки та молитви з принцесою Уельською, коли вона починає лікування. Я знаю, що вона буде оточена любов'ю своєї сім'ї і всі моляться за найкращий результат. Як людина, яка в останні місяці сама боролася з раком, я сповнена захоплення тим, як вона публічно розповіла про свій діагноз, і знаю, що це принесе величезну користь для підвищення обізнаності. Я сподіваюся, що тепер їй буде надано допомогу, час, простір та конфіденційність для зцілення”.

Сара Йоркська написала пост про принцесу Уельську / Фото: Сара Фергюсон/Instagram

Нагадаємо, у січні Сара Йоркська оголосила, що має рак шкіри. Це був її другий діагноз раку за рік, тому що минулого літа у неї діагностували рак молочної залози. Герцогині зробили мастектомію та реконструктивну операцію. Виявили захворювання під час планового мамографічного обстеження, тому Сара закликала всіх жінок не ігнорувати обстеження та не забувати проходити їх регулярно та вчасно.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Раніше ми розповідали, хто з родичів короля Великої Британії Чарльза III, у якого теж діагностували онкологію, страждав на такі ж захворювання.

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