Сара Йоркська, якій діагностували рак грудей, поділилася подробицями після операції

Британська герцогиня Йоркська – мати принцес Беатріс та Євгенії та колишня дружина принца Ендрю – публічно розповіла про свою боротьбу з раком.

Сара в останньому епізоді свого подкасту Tea Talks підтвердила, що їй була проведена єдина мастектомія після того, як планове обстеження показало, що у неї рак грудей.

Хвороба Сари була виявлена ​​на ранній стадії після звичайної мамографії. У подкасті Сара закликала всіх пройти обстеження якнайшвидше, щоб виявити проблему, якщо вона є на ранній стадії. І розповіла, що сама пішла на мамографію після того, як її сестра Джейн наполегливо рекомендувала їй це зробити.

"У вівторок, два тижні тому, моя сестра з Австралії сказала: "Сара, зроби це. Я живу в районі Віндзора, був спекотний день, мені не хотілося їхати до Лондона, я легко відклала це, а моя сестра, яка з Австралії, і до чиєї думки я завжди прислухаюся, була такою наполегливою. І вона мала рацію. Дякую, Джейн", - сказала Сара.

Сара Йоркська / Фото: Associated Press

Операцію герцогині Йоркській зробили у лікарні короля Едуарда VII, і вона за словами лікарів минула успішно. Вони дають Сарі гарний прогноз. У ці дні поряд із Сарою була її сім'я – колишній чоловік Ендрю та діти. Усі вони підтримують її.

Сара Йоркська з дочками Беатріс та Євгенією / Фото: Getty Images

"Я сприймаю це як справжній подарунок для себе, щоб змінити своє життя, виростити себе", — каже герцогиня.

Сара також висловила велику подяку всьому медичному персоналу, який підтримував її у ці важкі дні. А також вона дуже вдячна персоналу, який брав участь у мамографії, під час якої і виявили її хворобу, яка в іншому була безсимптомною, і вважає, що її досвід наголошує на важливості регулярного обстеження.

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