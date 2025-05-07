Сара Йоркська зробила нове тривожне зізнання: що вона сказала

Сара Йоркська / © Associated Press

Реклама

Сара висловила своє занепокоєння тим, як соціальні мережі вплинуть на майбутні покоління. У проникливій статті для LBC 65-річна герцогиня Йоркська розповіла, наскільки сильно на неї раніше впливали соціальні мережі, визнавши, що вона «витрачала час і енергію, намагаючись догодити всім».

«Однак мене все більше турбує те, з чим зіткнеться наступне покоління щодо коментарів у соціальних мережах. Не тільки люди, які перебувають на увазі у громадськості, а й будь-яка людина, включаючи маленьких дітей, може стати об’єктом кібербулінгу та тролінгу», — каже Сара.

Сара Йоркська / © Getty Images

Незважаючи на те, що вона розповіла, що соціальні мережі пропонують «чудові платформи для спілкування», вона також докладно описала, як це може стати «кошмаром».

Реклама

«Давайте будемо чесні, більша частина цього — повна нісенітниця. Люди кажуть одне одному те, що вони й не подумали сказати в реальному світі. Мені дуже сумно, що люди так багато часу та енергії витрачають на те, щоб бути жорстокими щодо інших».

Сара описала свій досвід, розповівши, як перебувала під «пильною увагою», з якою вона зіткнулася з боку преси, коли вперше вийшла на публічну сцену в 1980-х роках.

Також Сара зазначила, що діти стають більш тривожними та пригніченими, а надмірне використання соціальних мереж пов’язане з підвищеним стресом та проблемами зі сном. «Ми знаємо, що в найгірших випадках діти кінчають життя самогубством після того, як їх переслідують кібербулінгісти», — сказала Сара.

Сара Йоркська у 80-х / © Associated Press

Нагадаємо, нещодавно принц Гаррі та Меган Маркл відкрили меморіал у Нью-Йорку, присвячений дітям, які померли через кібербулінг.

Реклама