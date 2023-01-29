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Сара Йоркська зворушливо відреагувала на новину про вагітність молодшої дочки принцеси Євгенії

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
760
Час на прочитання
1 хв
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Сара Йоркська зворушливо відреагувала на новину про вагітність молодшої дочки принцеси Євгенії

Сара Йоркська та принцеса Євгенія / Фото: Associated Press

Нещодавно принцеса Євгенія оголосила про те, що чекає на другу дитину. Її мати Сара Фергюсон також публічно відреагувала на новину.

Принцеса Йоркська підтвердила свою вагітність, опублікувавши фото свого живота, який обіймає її син Август. "Ми так раді повідомити, що цього літа в нашій родині буде поповнення", - написала у підписі до кадру Євгенія.

Її мама Сара Фергюсон відреагувала на публыкацію дочки публічно, хоч, напевно, знала про її вагітність уже давно. У своєму акаунті в Instagram вона опублікувала спільну з Євгенією фотографію та написала:

"Я така рада за свою дівчинку". На фото Сара обіймає дочку.

Малюк Євгенії та Джека Бруксбенка стане другим для пари та третім онуком для Сари Йоркської. Також у неї є онука Сієнна, дочка її старшої дочки принцеси Беатріс.

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Дата публікації
Перегляди
760
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