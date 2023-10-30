Сара Йоркська зворушливо вшанувала пам'ять зірки "Друзів", що раптово помер

Сара Йоркська зіграла епізодичну роль у серіалі "Друзі" і була знайома з Меттью Перрі.

Зірка серіалу "Друзі" Меттью Перрі помер у віці 54 років, про це стало відомо у вихідні.

Сара опублікувала у своєму блогу в Instagram кілька фото зі знімань і написала:

"Я пам'ятаю, як була схвильована тим, що зустріла такий талант від природи, коміка та блискучого актора. Це трагедія втратити тебе так рано в житті, спочивай зі миром, любий Меттью… ти подарував так багато радості та сміху багатьом".

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Сара з'явилася у фіналі четвертого сезону серіалу "Друзі" разом з Джої та оцінила його безглуздий капелюх із британським прапором. Кажуть, на знімання Сара погодилася через своїх дочок – принцес Беатріс та Євгенію, які були шанувальницями серіалу. Тепер цей епізод із Сарою залишився назавжди в пам'яті.

Нагадаємо, раніше ми розповідали цікаві факти про серіал "Друзі", які вас дуже здивують.

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