Сарі Фергюсон ніде жити після виселення з Royal Lodge: вона відмовилася переїжджати до колишнього чоловіка

Сара Фергюсон / © Associated Press

Реклама

Як стало Daily Mail, Сара досі не знайшла собі нового постійного житла, тому що відмовляється переїжджати до свого колишнього чоловіка Ендрю, а їхні діти — принцеси Беатріс і Євгенія — не можуть надати їй будинок.

Колишня герцогиня Йоркська переживає «житлову кризу» і чіпляється за надію знайти нове житло у Віндзорі, але поки що безрезультатно.

Сара Фергюсон / © Associated Press

Очевидно, що 66-річній жінці доведеться «зменшити свої очікування» щодо рівня її нового будинку після десятиліть, проведених у 30-кімнатному маєтку Royal Lodge.

Реклама

Повідомляється, що Фергі перебуває у пригніченому стані через своє падіння з вершини слави, і каже друзям, що її нещодавні труднощі «не пішли на користь її психічному здоров'ю».

Ендрю і Фергі втратили свої титули та маєток у Віндзорі, який раніше належав королеві-матері Єлизаветі, через свою багаторічну дружбу з мільярдером-педофілом Джеффрі Епштейном. А у зв'язку з новими подробицями і фото колишнього принца, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запропонував брату короля Чарльза дати свідчення перед Конгресом США з приводу його зв'язків із засудженим за сексуальні злочини Джеффрі Епштейном.

Колишній принц Ендрю та Сара Фергюсон / © Getty Images

Раніше, нагадаємо, повідомлялося, що Сара може переїхати до будинку своєї дочки принцеси Беатріс.