Сарі Фергюсон відмовили в укладенні книжкового контракту на 2 мільйони доларів: в чому причина

Сара Фергюсон / © Associated Press

Реклама

66-річна Фергі пропонувала великим американським видавництвам ідею відвертих мемуарів, розраховуючи на угоду приблизно в 2 мільйони доларів. У книжці Сара хотіла розповісти свою версію подій про її стосунки з Джеффрі Епштейном.

Проте, джерела в Голлівуді повідомили виданню The Sunday Express: «У результаті вона отримала безліч відмов, а в кількох випадках і не отримала відповіді. Схоже, нікому немає й найменшого бажання, щоб їх сприймали як тих, хто допомагає їй наживатися на скандалі з Епштейном, який зруйнував її родину та занапастив її колишнього чоловіка», — цитує Daily Mail.

Сара Фергюсон / © Getty Images

Сара Фергюсон має багатий досвід роботи у видавничій сфері, а також є відомою авторкою дитячих книжок — востаннє вона випустила книжку для дітей під назвою «Флора та папороть» 2024 року, після свого романтичного роману «Найінтригуюча леді» 2023 року.

Реклама

«У комерційному плані, як свідчить провал книжкової угоди, вона стала ізгоєм», коментує інше джерело.

Сара Фергюсон / © Associated Press

Зазначимо, що на публіці Сара не з'являлася дуже давно, а її колишнього чоловіка Ендрю востаннє бачили 19 лютого в день його народження, коли він повертався до свого будинку в Сандрінгемі після того, як його відпустили з-під арешту з поліцейської дільниці в Норфлку.