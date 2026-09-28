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Сарі Фергюсон запропонували семизначну суму за скандальну автобіографію
Колишній герцогині Йоркській пропонують написати книжку про її життя та розповісти докладніше про стосунки з покійним педофілом Джеффрі Епштейном.
Це сталося після того, як нарешті вийшла сенсаційна нова книжка брата принцеси Діани, графа Спенсера, про його покійну сестру. У ній міститься кілька невтішних звинувачень на адресу інших членів королівської родини, а також короля Чарльза III першого чоловіка принцеси Діани.
Як повідомили джерела The Sun, Сара Фергюсон за кілька днів від укладання угоди зі своєї автобіографії. За їхніми словами, був написаний поголовний синопсис з детальними примітками з «ключових тем», які, як повідомляється, можуть включати її думки про колишнього чоловіка Ендрю Маунтбаттен-Віндзора, Джеффрі Епштейна, короля Чарльза, а також Гаррі та Меган.
Джерела близькі до ситуації стверджують, що Фергі «націлена на те, щоб відновити свою репутацію». Один із них сказав:
«Сара хоче прояснити ситуацію та заробити грошей, щоб вирішити свої фінансові проблеми. Йде таємна боротьба за угоду, і вона близька до завершення».
Чи наважиться Сара на написання цієї книжки, побачимо пізніше.
Нагадаємо, раніше ми розповідали три найгучніші історії Сари Йоркської — невістки принца Філіпа, яку він буквально ненавидів.