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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
159
Час на прочитання
1 хв

Сарі Фергюсон запропонували семизначну суму за скандальну автобіографію

Колишній герцогині Йоркській пропонують написати книжку про її життя та розповісти докладніше про стосунки з покійним педофілом Джеффрі Епштейном.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Сара Фергюсон

Сара Фергюсон / © Associated Press

Це сталося після того, як нарешті вийшла сенсаційна нова книжка брата принцеси Діани, графа Спенсера, про його покійну сестру. У ній міститься кілька невтішних звинувачень на адресу інших членів королівської родини, а також короля Чарльза III першого чоловіка принцеси Діани.

Книга Чарльза Спенсера про принцесу Діану / © Associated Press

Книга Чарльза Спенсера про принцесу Діану / © Associated Press

Як повідомили джерела The Sun, Сара Фергюсон за кілька днів від укладання угоди зі своєї автобіографії. За їхніми словами, був написаний поголовний синопсис з детальними примітками з «ключових тем», які, як повідомляється, можуть включати її думки про колишнього чоловіка Ендрю Маунтбаттен-Віндзора, Джеффрі Епштейна, короля Чарльза, а також Гаррі та Меган.

Джерела близькі до ситуації стверджують, що Фергі «націлена на те, щоб відновити свою репутацію». Один із них сказав:

«Сара хоче прояснити ситуацію та заробити грошей, щоб вирішити свої фінансові проблеми. Йде таємна боротьба за угоду, і вона близька до завершення».

Сара Фергюсон / © Associated Press

Сара Фергюсон / © Associated Press

Чи наважиться Сара на написання цієї книжки, побачимо пізніше.

Нагадаємо, раніше ми розповідали три найгучніші історії Сари Йоркської — невістки принца Філіпа, яку він буквально ненавидів.

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