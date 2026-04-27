Сарі Фергюсон запропонували величезну суму за відверті мемуари про її життя у королівській родині

За наявними даними, до Сари Фергюсон звернувся американський журналіст, який запропонував 2,45 мільйона доларів за відверте інтерв'ю, яке може розкрити секрети королівської сім'ї, зокрема те, що їй відомо про зв'язки експринца Ендрю з Джеффрі Епштейном, пише express.

Чи поставить на карту Сара Фергюсон все, зокрема й майбутнє своїх дочок – принцес Євгенії та Беатріс – велике питання, але ексгерцогиня потребує грошей.

Зараз Сара перебуває на розкішному гірськолижному курорті в Австрії від того часу, як втратила титул і була змушена залишити Роял-Лодж, резиденцію у Віндзорі, яку вона ділила з колишнім чоловіком Ендрю. Сара Фергюсон зупинилася у шале на гірськолижному курорті, вартість проживання в якому становить майже 2300 євро на добу, але чи може вона дозволити собі таку розкіш сьогодні?

Джерело повідомило, що Фергюсон готова оприлюднити свою версію подій, пов'язаних з Епштейном, і що її виклад причетності Ендрю може виявитися вибухонебезпечним для королівської родини.

Джерело додало, що довгі роки, проведені нею в найближчому оточенні королівської родини, дали їй неперевершену можливість розкривати її найпотаємніші секрети, і, як стверджується, вона скрупульозно зберігала всі докази.

«У неї та Ендрю була відкрита домовленість, тож якщо вона потрапить у біду, потраплять і вони всі», — зазначило джерело. «Вона не така дурна, як здається, і вона ретельно зберігає докази та пам'ятні речі. Сара стане справжньою скалкою в короні для Чарльза, Вільяма і особливо Ендрю».

Нагадаємо, сестри Йоркські – доньки Сари та Ендрю – вже тривалий час не з'являлися на публіці. Але відомо, що король Чарльз запросив сестричок відвідати перегони в Аскоті в червні.