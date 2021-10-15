Сарі Йоркській 62: п'ять фактів з біографії скандальної невістки королеви Єлизавети II

Сьогодні 62 роки виповнюється Сарі Йоркській - письменниці, громадській діячці і колишній дружині принца Ендрю.

Сара народилася 15 жовтня 1959 року в госпіталі Велбек в Лондоні і стала другою дочкою майора Рональда Фергюсона та його дружини, Сьюзен Мері Райт. Батьки Сари розлучилися, а її мама вийшла заміж вдруге і переїхала жити до Аргентини. Сара залишилася з батьком на його сімейній фермі в Даммері в Гемпширі.

Сара Йоркська / Associated Press

Сара відома, як найбільш екстравагантна невістка британської королеви Єлизавети II. Вона ніколи не боялася бути яскравою і фонтанувала емоціями. Середній син королеви принц Ендрю і закохався у навіжену рудоволосу дівчину завдяки її норову.

Сара Йоркська / Associated Press

1. Навчалася Сара в школі Дейншіл в Стретфілд-Тарджисі і в школі Герст-Лодж в Аскоті. Після вступила до коледжу Королівських секретарів. Першу роботу дівчина отримала в 18 років. Вона влаштувалася у фірму, що займалася зв'язками з громадськістю в Лондоні. Пізніше вона працювала в художній галереї і видавничій компанії.

2. З принцом була знайома з дитинства. Вони зустрічалися часто на матчах з поло. Але тісніше їхнє знайомство відбулося 1985 року, коли за пропозицією принцеси Діани Сара Фергюсон з метою можливого сватання була включена до списку гостей традиційної вечірки, яку королева влаштовувала в Віндзорському замку під час королівських перегонів в Аскоті.

3. Вже за рік Сара і принц Ендрю зіграли весілля. Принц заявив своїй матері королеві, що одружується або з цєю жінкою, або візьме за дружину першу-ліпшу повію. Єлизавета II не стала опиратися і шлюб дозволила.

Сара Йоркська і принц Ендрю / Associated Press

4. Обвінчались Ендрю і Сара 23 липня 1986 року в Вестмінстерському абатстві. Принц Ендрю отримав від Єлизавети II титул герцога Йоркського, а Сара стала герцогинею Йоркською.

Сара Йоркська і принц Ендрю / Associated Press

5. У шлюбі, а прожили вони десять років, у пари народилося дві дочки - принцеса Беатріс і принцеса Євгенія. Обидві вже щасливо заміжні та самі стали мамами. Після розлучення з Ендрю Сара втратила титул королівської високості, але зберегла титул Йоркська. Якщо вона повторно вийде заміж, то втратить і його.

Сара Йоркська з дочками Беатріс (зліва) і Євгенією (праворуч) / Associated Press

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