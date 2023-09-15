Сасекські на Invictus Games: милі фото Меган та Гаррі на тлі українського прапора

Принц Гаррі та його дружина Меган перебувають на Invictus Games у Дюссельдорфі.
Вже кілька днів, як герцогиня Сассекська приєдналася до свого чоловіка, який є головним організатором і натхненником цих Ігор.
Вчора пара відвідувала змагання з волейболу. А фотографам вдалося зробити милі кадри, як герцог та герцогиня обіймалися та були заскочені на тлі прапора України.
У перші дні змагань принц Гаррі потис руки і підтримав українських захисників на Invictus Games. Шанувальників дуже зворушило, як Гарі продемонстрував свою підтримку українським спортсменам та вболівальникам на змаганнях.
Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, принцові Гаррі виповнюється 39 років. Раніше ми згадували найгучніші скандали "запасного" принца.
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