Категорія
Леді
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Сасекські на Invictus Games: милі фото Меган та Гаррі на тлі українського прапора

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публікації
Перегляди
1144
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Сасекські на Invictus Games: милі фото Меган та Гаррі на тлі українського прапора

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Принц Гаррі та його дружина Меган перебувають на Invictus Games у Дюссельдорфі.

Вже кілька днів, як герцогиня Сассекська приєдналася до свого чоловіка, який є головним організатором і натхненником цих Ігор.

Меган та Гаррі на Invictus Games / © Getty Images
Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Вчора пара відвідувала змагання з волейболу. А фотографам вдалося зробити милі кадри, як герцог та герцогиня обіймалися та були заскочені на тлі прапора України.

Меган та Гаррі на Invictus Games / © Getty Images
Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

У перші дні змагань принц Гаррі потис руки і підтримав українських захисників на Invictus Games. Шанувальників дуже зворушило, як Гарі продемонстрував свою підтримку українським спортсменам та вболівальникам на змаганнях.

Принц Гаррі / © Getty Images
Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, принцові Гаррі виповнюється 39 років. Раніше ми згадували найгучніші скандали "запасного" принца.

Меган та Гаррі на Invictus Games / © Getty Images
Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Читайте також:

Принц Гаррі з дружиною ледь не розбились: папараці переслідували пару понад дві години

Принц Гаррі з дружиною ледь не розбились: папараці переслідували пару понад дві години

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
1144
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація