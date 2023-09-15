Сасекські на Invictus Games: милі фото Меган та Гаррі на тлі українського прапора

Принц Гаррі та його дружина Меган перебувають на Invictus Games у Дюссельдорфі.

Вже кілька днів, як герцогиня Сассекська приєдналася до свого чоловіка, який є головним організатором і натхненником цих Ігор.

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

Вчора пара відвідувала змагання з волейболу. А фотографам вдалося зробити милі кадри, як герцог та герцогиня обіймалися та були заскочені на тлі прапора України.

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

У перші дні змагань принц Гаррі потис руки і підтримав українських захисників на Invictus Games. Шанувальників дуже зворушило, як Гарі продемонстрував свою підтримку українським спортсменам та вболівальникам на змаганнях.

Принц Гаррі / Фото: Getty Images

Нагадаємо, сьогодні, 15 вересня, принцові Гаррі виповнюється 39 років. Раніше ми згадували найгучніші скандали "запасного" принца.

Меган та Гаррі на Invictus Games / Фото: Getty Images

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