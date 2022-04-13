Сассекси їдуть на Invictus Games: королівське подружжя не прийме Гаррі та Меган у Гаазі

Сассекси їдуть на Invictus Games: королівське подружжя не прийме Гаррі та Меган у Гаазі

Стали відомі деякі подробиці перебування Гаррі та Меган у Нідерландах.

Подружжя Сассекських відвідає відкриття Invictus Games в Гаазі, 16 квітня. До Нідерландів принц Гаррі та його дружина Меган їдуть як приватні особи, а значить вони не отримають аудієнцію у короля Віллема-Олександра та королеви Максими, а також не зупиняться у королівському палаці.

Королева Максима та король Віллем-Олександр / Associated Press

Але Daily Mail також повідомляє, що нідерландська поліція може надати їм охорону та статус VIP-персон. Крім того, Меган та Гаррі захищатиме власна команда охоронців.

Поки невідомо, чи зможе принц Гаррі відвідати Велику Британію для того, щоб привітати його бабусю королеви Єлизавету II з 96-річчям, яке монархиня відсвяткує 21 квітня.

Меган та Гаррі / Associated Press

Невідомо, чи відвідає Гаррі Велику Британію, яка зовсім поряд, і чи побачить королеву, поки він перебуває по цей бік Атлантики на заході, який відбудеться від 16 до 22 квітня.

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