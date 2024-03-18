Щаслива та здорова: принцеса Уельська з чоловіком Вільямом сходила до улюбленого магазину

Принцесу Уельську помітили з чоловіком принцом Вільямом біля її улюбленої фермерської крамниці у Віндзорі. Очевидці кажуть, що Кейт мала здоровий та щасливий вигляд.

Британські ЗМІ не публікували фотографій принцеси Кейт, мабуть, з міркувань толерантності до королівської родини, яка просила дати час Кетрін до відновлення після операції. Повідомляється, що Кейт і Вільям були помічені приблизно за милю від їхнього котеджу Аделаїда у Віндзорі в суботу, в той час поки їхні троє дітей Джордж, Луї та Шарлотта були на заняттях спортом.

Кейт та Вільям з дітьми / Фото: Associated Press

Свідок, який бачив пару, розповів The Sun учора ввечері:

"Після всіх чуток, які ходили навколо, я був приголомшений, побачивши їх там. Кейт ходила магазинами з Вільямом, і вона була щасливою і мала гарний вигляд. Дітей з ними не було, але це гарний знак, що вона була досить здорова, щоб зайти до магазину.

Хоча жодних фотографій пари зроблено не було — відповідно до їхнього прохання про конфіденційність, поки Кейт одужує — їхня поява, про яку повідомляється, є обнадійливою ознакою того, що вона робить перші кроки до повернення до офіційних королівських обов'язків.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Getty Images

Очікується, що принцеса, яка востаннє з'являлася на публіці в Сандрінгемі на Різдво, повернеться до публічної діяльності після 17 квітня, коли її діти повернуться до школи Ламбрук, неподалік Аскота, після великодніх канікул.

Приватна школа спільного навчання Ламбрук в Аскоті неподалік Віндзорського замку / Фото: Getty Images

Тим не менш, є припущення, що Кейт тепер може повернутися раніше, і з'явиться на щорічній великодній службі у каплиці Святого Георгія у Віндзорі.

Нагадаємо, раніше ми розповідали про конспірологічні теорії, які поширюються в Мережі поки Кейт перебуває на лікарняному.

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