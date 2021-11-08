Щаслива й у новому образі: княгиня Шарлін повернулася до Монако, палац поділився знімками

Довгоочікуване возз'єднання княжої родини Монако нарешті відбулося.

Княгиня Шарлін, яка провела далеко від дому та своїх дітей більше п'яти місяців, повернулася до Монако з Південної Африки. На своїй батьківщині княгиня перенесла чотири операції, які були потрібні після ускладнень захворювання лор-органів. Через це лікарі забороняли Шарлін літати.

43-річна княгиня здійснила десятигодинний нічний переліт з Південної Африки до Ніцци, де її зустріли чоловік князь Альбер II та діти – принц Жак та принцеса Габріелла. Потім сім'я на гелікоптері вирушила до княжого палацу Монако.

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На офіційній сторінці княжої родини Монако були опубліковані фотографії, де видно, що Шарлін змінила колір волосся на темніший. Вона була одягнена у бежеву теплу сукню та чорне пальто та високі шкіряні чоботи, на обличчі у неї була маска, яку Шарлін не знімала. Також в руках вона вела собаку, яку привезла із собою з Африки.

Перед поверненням Шарлін принц повідомив журналу People, що він сподівається вирушити зі своєю дружиною в Дубай в рамках запланованого королівського візиту на Всесвітню виставку Дубая 13 листопада. Очікується, що члени королівської родини Монако також святкуватимуть Національний день князівства 19 листопада.

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