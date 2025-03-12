Щасливі разом: Іванка Трамп показала знімки з сімейної поїздки до Нью-Йорка

Донька президента США показала підрослих дітей, яких повезла подивитися на Статую Свободи.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram серію знімків із сімейної поїздки на острів Ліберті, який розташований y Верхній Затоці Нью-Йорка.
Туди донька президента поїхала разом зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером і їхніми трьома дітьми – донькою Арабеллою і синами Джозефом і Теодором.
Родина скрізь фотографувалася і мала щасливий вигляд.
"Було особливо привезти моїх дітей, кожен із яких народився у Нью-Йорку, саме туди, де понад 12 мільйонів почали свою американську подорож.
Я одна з майже 40% усіх громадян США, які можуть простежити принаймні одного предка до острова Елліс.
Острів Елліс і статуя Свободи є вічними символами надії, стійкості та нових починань. Я рада поділитися цією частиною історії зі своїми дітьми", – підписала фото Іванка.
Нагадаємо, Іванка Трамп продемонструвала вишуканий образ від Oscar de la Renta.
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