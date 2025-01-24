Щасливі разом: Іванка Трамп показала милі фото з чоловіком і дітьми

СТарша донька президента США виклала нові сімейні світлини.
Іванка Трамп поділилася з фоловерами в Instagram серією сімейних знімків, зроблених у день, коли вона з родиною відвідала Національну молитовну службу у Вашингтонському національному соборі.
На світлинах Іванка позувала разом зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером та їхніми дітьми – 13-річною донькою Арабеллою, 11-річним сином Джозефом і 8-річним сином Теодором.
На Іванці було елегантне червоне вовняне пальто з великим бантом у зоні декольте, яке на замовлення пошив для неї бренд Suzannah London.
Арабелла була одягнена у схоже червоне пальто від цього самого бренду.
Джаред був одягнений у класичний чорний костюм, Джозеф – у сірий в клітинку, а Тео – у темно-синій. Зверху хлопчики одягли бежеві пальта.
Нагадаємо, Іваанка Трамп у вишуканій чорній сукні з оголеними плечима від Elie Saab сяяла на прийомі.
Читайте також:
- Вона неймовірна: Іванка Трамп у квітковій сукні продемонструвала струнку фігуру на світському вечорі
- Обрала романтичний образ: Іванка Трамп з'явилася на кладовищі у верблюжому пальті з квітковими аплікаціями
- У шоколадній сукні і високих чоботах: Іванка Трамп у стильному луку дала інтерв'ю