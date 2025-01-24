Щасливі разом: Іванка Трамп показала милі фото з чоловіком і дітьми

Іванка Трамп поділилася з фоловерами в Instagram серією сімейних знімків, зроблених у день, коли вона з родиною відвідала Національну молитовну службу у Вашингтонському національному соборі.

Родина Трампів / Фото: Instagram Іванки Трамп

На світлинах Іванка позувала разом зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером та їхніми дітьми – 13-річною донькою Арабеллою, 11-річним сином Джозефом і 8-річним сином Теодором.

Іванка Трамп із чоловіком і дітьми / Фото: Instagram Іванки Трамп

На Іванці було елегантне червоне вовняне пальто з великим бантом у зоні декольте, яке на замовлення пошив для неї бренд Suzannah London.

Іванка Трамп із чоловіком і дітьми / Фото: Instagram Іванки Трамп

Арабелла була одягнена у схоже червоне пальто від цього самого бренду.

Іванка Трамп із донькою / Фото: Instagram Іванки Трамп

Діти Іванки Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Джаред був одягнений у класичний чорний костюм, Джозеф – у сірий в клітинку, а Тео – у темно-синій. Зверху хлопчики одягли бежеві пальта.

Діти Іванки Трамп / Фото: Instagram Іванки Трамп

Нагадаємо, Іваанка Трамп у вишуканій чорній сукні з оголеними плечима від Elie Saab сяяла на прийомі.

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