Щасливі разом: Іванка Трамп показала знімки з сімейної відпустки у теплих краях

Іванка Трамп опублікувала в Instagram цікаві світлини з різдвяної відпустки, яку вона проводить разом із родиною у теплих краях.

На першому знімку Іванка постала на яхті в обіймах свого чоловіка Джареда Кушнера. Вона продемонструвала струнку фігуру в обтислій мінісукні із різнокольоровим зигзагоподібним принтом.

Іванка Трамп показала фото з сімейного відпочинку / Фото: Instagram Іванки Трамп

Потім вона позувала у кремовому сарафані на тлі рослин і водойми.

Іванка Трамп показала фото з сімейного відпочинку / Фото: Instagram Іванки Трамп

Показала Трамп також фото своїх дітей – доньки Арабелли та синів Джозефа і Теодора.

Іванка Трамп показала фото з сімейного відпочинку / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп показала фото з сімейного відпочинку / Фото: Instagram Іванки Трамп

Іванка Трамп показала фото з сімейного відпочинку / Фото: Instagram Іванки Трамп

"Відчуваю багато вдячності цього Різдва", – підписала вона фото.

Нагадаємо, раніше Іванка Трамп показала своє пляжне фото.

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