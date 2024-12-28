Щасливі разом: Іванка Трамп показала знімки з сімейної відпустки у теплих краях

43-річна донька обраного президента США поділилася новими фото з різдвяних канікул.
Іванка Трамп опублікувала в Instagram цікаві світлини з різдвяної відпустки, яку вона проводить разом із родиною у теплих краях.
На першому знімку Іванка постала на яхті в обіймах свого чоловіка Джареда Кушнера. Вона продемонструвала струнку фігуру в обтислій мінісукні із різнокольоровим зигзагоподібним принтом.
Потім вона позувала у кремовому сарафані на тлі рослин і водойми.
Показала Трамп також фото своїх дітей – доньки Арабелли та синів Джозефа і Теодора.
"Відчуваю багато вдячності цього Різдва", – підписала вона фото.
Нагадаємо, раніше Іванка Трамп показала своє пляжне фото.
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