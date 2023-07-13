Щасливі разом: син принцеси Анни з дівчиною Ліндсі Воллес відвідали Вімблдон

Пітер Філліпс та Ліндсі Воллес відвідали десятий день Вімблдонського тенісного чемпіонату у Всеанглійському клубі лаун-тенісу та крокету в Лондоні. Цього дня окрім них приїхали й інші члени сім'ї – сестра Пітера – Зара Тіндалл із чоловіком Майком, а також королева Камілла.

Пітер Філліпс та Ліндсі Воллес / Фото: Getty Images

45-річний Пітер був у темно-синьому класичному костюмі в тонку смужку, до якого підібрав світлу сорочку та строкату краватку. А його кохана Ліндсі одягла біло-блакитну сукню-сорочку в принт від Suzannah London. На зап'ясті у неї виблискував золотий браслет, у вухах були сережки-висячки, а волосся вона розпустила і розчесала за проділом. Макіяж на обличчі був максимально природним із рожевим блиском на губах.

Пітер Філліпс та Ліндсі Воллес / Фото: Getty Images

Минулого року пара, нагадаємо, також відвідувала Вімблдон. А дебютували як пара вони на публіці під час заходів на честь платинового ювілею королеви Єлизавети ІІ минулого року.

Читайте також: