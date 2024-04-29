Щасливі та усміхаються: представлено нове фото короля Чарльза та королеви Камілли

Знімок було представлено кілька днів тому, коли Букінгемський палац оголосив, що монарх повертається до виконання своїх королівських обов'язків.

Король Чарльз III не брав участі у громадському житті країни через лікування від раку, але тепер лікарі дозволили йому повернутися до роботи.

Щоб оголосити цю прекрасну новину публіці, король і королева запросили фотографку Міллі Пілкінгтон зробити для них нове портретне фото. Воно було зроблено на початку квітня у садах Букінгемського палацу. Камілла була одягнена у синю сукню від Фіони Клер, а Чарльз у світло-сірий костюм, білу сорочку та синю краватку в принт.

"Для мене велика честь отримати запрошення зробити цей портрет Їхніх Величностей Короля та Королеви на початку цього місяця в садах Букінгемського палацу. І я дуже рада, що Його Величність Король так добре одужує.

Дякую @theroyalfamily за таке чудове замовлення і Полу Еллісові за допомогу того дня — без вас я б не впоралася", — написала Міллі Пілкінгтон у своєму акаунті в Instagram під фотографією.

Нагадаємо, сьогодні в день тринадцятої річниці від дня весілля Кейт та Вільяма Уельських було випущено фото пари, яке також належить авторству пані Пілкінгтон. Однак королівські шанувальники залишилися незадоволені цим кадром.

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