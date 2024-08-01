Щасливий і за улюбленим заняттям: іспанського короля Філіпа VI сфотографували в морі

Чоловік королеви Летиції був зображений на борту човна Aifos під час 42-го Кубка Іспанії з вітрильного спорту Copa Del Rey Mapfre (Кубок короля) у Real Club Nautico, який проходить традиційно в Пальма-де-Майорці.

Король Філіп VI / Фото: Getty Images

Філіп VI щороку, приїжджаючи до Пальма-де-Майорки у серпні, стає за штурвал і бере участь у змаганнях. Дуже любить це заняття. Монарх був у білій футболці-поло, сірих шортах та бейсболці. Він був веселий, усміхався, стоячи за штурвалом яхти.

Король Філіп VI / Фото: Getty Images

У цей час його дружина королева Летиція повернулася до Парижа на Олімпійські ігри та відвідала змагання з жіночого водного поло. Королева також одягла футболку-поло і була в білих джинсах.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

На Олімпійських іграх продовжують перебувати і дві доньки королівського подружжя – принцеса Леонор та інфанта Софія. Незабаром вся родина збереться в Пальма-де-Майорці, де вони зазвичай проводять у серпні літню відпустку.

Інфанта Софія та принцеса Леонор / Фото: Instagram іспанської королівської родини

Читайте також:

Іспанська королівська родина у відпустці у Пальма-де-Майорці (13 фото)