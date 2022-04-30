Ще два столи Путіна, з яких всі жартують (фото)

Російський президент до тремтіння в колінах боїться сідати за традиційний стіл зі світовими лідерами. А виняток робить лише для своїх "кремлівських маріонеток".
Про золотий стіл Путіна, за яким зовсім нещодавно він зустрічався в Кремлі з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, а потім цього ж дня наказав випустити крилаті ракети по українській столиці, ми вже розповідали. Його дизайнер – італієць, дізнався про свою роботу з численних фотографій столу, які зараз друкують усі світові ЗМІ. Він розповів, що стіл із натурального дерева з елементами золота він створив 25 років тому.
Є у Путіна ще один улюблений стіл, він створений із коричневого дерева і такий самий довгий. Саме за цим столом Путін зустрічався у лютому з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генерального штабу Збройних Сил Росії Валерієм Герасимовим під час їхньої зустрічі в Москві. Після цієї зустрічі соцмережі облетіли нові меми, а в оточенні диктатора поспішили пояснити, що "Путін тримає довгу дистанцію через погану епідеміологічну ситуацію, пов'язану з коронавірусом".
А за два місяці кремлівський "фюрер" знову сів за стіл переговорів з міністром Шойгу, на цей знову не обійшлося без мемів. Навіть попри те, що довжина столу була зовсім іншою.
Цікаво буде подивитись, за який стіл Путін сяде на переговорах із Зеленським. Адже президент України абсолютно точно не боїться ані коронавірусу, ані зустрічі із диктатором РФ.
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