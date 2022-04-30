Ще два столи Путіна, з яких всі жартують (фото)

Російський президент до тремтіння в колінах боїться сідати за традиційний стіл зі світовими лідерами. А виняток робить лише для своїх "кремлівських маріонеток".

Про золотий стіл Путіна, за яким зовсім нещодавно він зустрічався в Кремлі з Генеральним секретарем ООН Антоніу Гутеррішем, а потім цього ж дня наказав випустити крилаті ракети по українській столиці, ми вже розповідали. Його дизайнер – італієць, дізнався про свою роботу з численних фотографій столу, які зараз друкують усі світові ЗМІ. Він розповів, що стіл із натурального дерева з елементами золота він створив 25 років тому.

Путіна на зустрічі з Антоніу Гутеррішем / Associated Press

Є у Путіна ще один улюблений стіл, він створений із коричневого дерева і такий самий довгий. Саме за цим столом Путін зустрічався у лютому з міністром оборони Сергієм Шойгу та начальником Генерального штабу Збройних Сил Росії Валерієм Герасимовим під час їхньої зустрічі в Москві. Після цієї зустрічі соцмережі облетіли нові меми, а в оточенні диктатора поспішили пояснити, що "Путін тримає довгу дистанцію через погану епідеміологічну ситуацію, пов'язану з коронавірусом".

Володимир Путін із Шойгу та Герасимовим / Associated Press

А за два місяці кремлівський "фюрер" знову сів за стіл переговорів з міністром Шойгу, на цей знову не обійшлося без мемів. Навіть попри те, що довжина столу була зовсім іншою.

Путін та Шойгу / Associated Press

Цікаво буде подивитись, за який стіл Путін сяде на переговорах із Зеленським. Адже президент України абсолютно точно не боїться ані коронавірусу, ані зустрічі із диктатором РФ.

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