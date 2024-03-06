Ще не скоро: стало відомо, коли принцеса Кейт повернеться до роботи

Вже півтора місяці Кейт Міддлтон перебуває на лікарняному після того, як у середині січня їй зробили операцію на черевній порожнині.

Повідомляється, що принцеса Уельська з'явиться на параді Trooping the Color в Лондоні 8 червня.

Офіційний сайт британської армії оголосив про це у вівторок, 5 березня. У цей період також відбудуться офіційні святкування дня народження короля Чарльза ІІІ. Як і його мати королева Єлизавета II, яка народилася в квітні, але святкувала свій день народження в перший тиждень червня, Чарльз також дотримуватиметься цієї традиції.

Король Чарльз III / Фото: Associated Press

Проте, як пише People, британські військові, можливо, забігли наперед з оголошенням цієї інформації, оскільки саме Кенсінгтонський палац має підтвердити появу 41-річного принца Вільяма та принцеси Кейт на будь-якому офіційному заході. Поки що палац цього не зробив.

Принцеса Уельська з сім'єю на Trooping the Color / Фото: Associated Press

Раніше повідомлялося, що Кейт буде на лікарняному мінімум до Великодня.

Нагадаємо, нещодавно принцесу Уельську та її маму Керолл Міддлтон сфотографували папараці у Віндзорі.

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