Ще один член королівської сім'ї може пропустити великодню службу: про кого йдеться

Дочка принцеси Анни разом із чоловіком Майком та дочками відвідала минулорічну великодню службу у каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку, але цього року може пропустити захід.

Цього року великодні вихідні Зари та її родини можуть мати трохи інакший вигляд. У п'ятницю доньку принцеси Анни бачили на Міжнародному весняному карнавалі з триборства у парку Торесбі у Ньюарку. Карнавал верхової їзди триватиме до неділі, тому цілком ймовірно, що Зара пропустить традиційну великодню прогулянку королівської родини, незважаючи на те, що минулими роками вона була частиною святкового заходу, пише People.

Зара Тіндалл та її чоловік Майк з дітьми на службі / Фото: Associated Press

Раніше цього тижня Букінгемський палац підтвердив, що король Чарльз та королева Камілла візьмуть участь у службі, але оскільки королю лікарі рекомендують не відвідувати заходи, де багато людей, це може бути служба у скромнішому форматі.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Associated Press

У четвер, нагадаємо, Камілла представляла короля на Королівській службі у Вустерському соборі, де за традицією роздала "чисті гроші". На цьому заході Її Величність з'явилася у дуже цікавих брошках.

Королева Камілла / Фото: Associated Press

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