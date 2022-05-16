Ще один Хатіко: у Бородянці собака чекає на своїх господарів уже два місяці

Після повномасштабного вторгнення Росії багато тварин залишилися без своїх господарів, але все одно не залишають свої будинки.
Усі, мабуть, пам'ятають вірного пса породи акіта-іну, який не хотів покидати свій рідний дім і більше місяця ночував на його порозі. На жаль, його господарка загинула під час окупації Бучі. Але волонтери не залишили пса та вже знайшли йому нових господарів.
І ось у Бородянці знайшли нового Хатіко. Чорний пес чекає на своїх господарів біля під'їзду зруйнованого будинку вже довгий час.
"У Бородянці знайли свого Хатіко! Два місяці в холод, дощ і спеку він чекає біля під’їзду будинку, де немає жодного жителя! Сусіди розповіли, що хотіли забрати собаченьку, але той тікав і завжди повертався до свого дому.
Тепер люди приходять його підгодувати і погладити. Нам так і не вдалося дізнатися, що ж трапилося з колишніми господарями цього песика.
Якщо впізнали малого - напишіть нам! Хочемо, щоб його історія буде зі щасливим фіналом!
Бородянський Хатіко, тримайся!" – пишуть зоозахисники із “ЗооПатруля”.
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