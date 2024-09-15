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Ще один іменинник: шведський королівський палац привітав кронпринца Даніеля із 51-річчям

Ще один іменинник: шведський королівський палац привітав кронпринца Даніеля із 51-річчям

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель / Фото: Getty Images

У шведському королівстві сьогодні також є іменинник.

Кронпринцу Даніелю — чоловіку кронпринцеси Вікторії — майбутньої королеви Швеції виповнюється 51 рік. Палац привітав принца із днем народження, опублікувавши його нове портретне фото.

"Сьогодні день народження Його Високості, принцу Деніелю 51 рік. Вітаємо!", — йдеться у підписі під фотографією, авторкою якої стала його дружина Вікторія під час приватного візиту до Емтланду.

Нагадаємо, минулого тижня кронпринцеса Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель відвідали відкриття парламенту у Стокгольмі разом із членами своєї родини.

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