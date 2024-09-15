Ще один іменинник: шведський королівський палац привітав кронпринца Даніеля із 51-річчям

У шведському королівстві сьогодні також є іменинник.
Кронпринцу Даніелю — чоловіку кронпринцеси Вікторії — майбутньої королеви Швеції виповнюється 51 рік. Палац привітав принца із днем народження, опублікувавши його нове портретне фото.
"Сьогодні день народження Його Високості, принцу Деніелю 51 рік. Вітаємо!", — йдеться у підписі під фотографією, авторкою якої стала його дружина Вікторія під час приватного візиту до Емтланду.
Нагадаємо, минулого тижня кронпринцеса Вікторія та її чоловік кронпринц Даніель відвідали відкриття парламенту у Стокгольмі разом із членами своєї родини.
Читайте також:
- Вийшла у світ із чоловіком: який вигляд має принцеса Софія під час четвертої вагітності
- У пишній кораловій сукні з квіткою: кронпринцеса Вікторія побувала на весіллі
- Вони обрали інший шлях: представники монарших сімей, які не працюють на корону