Ще один камбек із 2000-х: акторка Міллі Боббі Браун з'явилася на вулиці з пов'язкою на голові

Якщо цей аксесуар для волосся десь лежить у вас на дні шухляди зі шкільних часів, можете його сміливо діставати — він знову в моді.

19-річна зірка серіалу "Дивні дива" Міллі Боббі Браун, яка зовсім нещодавно заручилася із сином соліста гурту Bon Jovi, потрапила під приціл папараці в Лондоні. До Великої Британії вона прибула для просування свого дебютного роману "Дев'ятнадцять кроків", написаного за мотивами реальних подій із життя її сім'ї під час Другої світової війни.

Проте не так нова письменницька робота Міллі здивувала, як образи, які вона обрала для заходів. Річ у тому, що дівчина з'явилася на публіці в аксесуарі явно навіяному 2000-ми, оскільки на її голові були трикотажні пов'язки білого та коричневого кольорів.

Такий аксесуар був дуже популярний у нульових, і, як бачимо, акторка намагається повернути його в моду. Пов'язки вона вибрала у колір свого вбрання і розбавила сумкою від Louis Vuitton.

Міллі Боббі Браун / Фото: Getty Images

Міллі Боббі Браун / Фото: Getty Images

Поки що такі пов'язки не користуються дикою популярністю, але точно стануть одним із трендів цієї осені. А ось раніше ми називали 20 трендів із двохтисячних, які вже повернулися до нашого життя.

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