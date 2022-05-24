Ще один побратим Патрона: у ДСНС розповіли про рятувальну собаку-водолаза Найду

Ще один побратим Патрона: у ДСНС розповіли про рятувальну собаку-водолаза Найду

Пес піротехніків Патрон став уже дуже популярним у Мережі, тож у ДСНС України вирішили розповісти про ще одну "співробітницю".

Патрон, який працює у команді піротехніків ДСНС Чернігівської області, вже став справжньою зіркою Instagram. Але в ДСНС працюють ще багато собак, які допомагають бійцям.

Так, на сторінці у Facebook ДСНС України розповіли про вівчарку Найду, собаку-водолаза з Черкаської області.

Чи не Патроном єдиним! А ви знаєте, що у ДСНС є не лише собаки-піротехніки, а й собаки-водолази? Ні? Ну то... Опубліковано ДСНС України Вівторок, 24 травня 2022 р.

"А ви знаєте, що в ДСНС є не лише собаки-піротехніки, а й собаки-водолази? Ні? Ну то знайомтесь!

Це – Найда, нова "співробітниця" групи пошукових, водолазно-рятувальних робіт аварійно-рятувального загону спецпризначення Головного управління ДСНС #Черкащини.

Найда – породиста вівчарка, але взяли її з притулку.

Вже з перших днів знайомства Найда проявила дисциплінованість та пристрасть до води. Тож водолази вирішили навчити її необхідним командам, зокрема й для порятунку на воді.

Попереду ще кілька класів "водолазної школи" для Найди, але вже й сьогодні собака впевнено і чітко виконує команди та готова у всеозброєнні зустріти купальний сезон та дбати про безпеку відпочивальників", — пишуть рятувальники з ДСНС.

Господарі Патрона розраховували на іншу долю для свого улюбленця

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