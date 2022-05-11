Ще один скандал у сім'ї: княгиня Шарлін поставила чоловікові умову, і він готовий її виконувати

Ще один скандал у сім'ї: княгиня Шарлін поставила чоловікові умову, і він готовий її виконувати

Говорять, диму без вогню не буває, от і в союзі принцеси Монако Шарлін та її чоловіка князя Альбера II вже давно все непросто. У французьких ЗМІ з'явилася інформація про те, що княгиня буквально змусила свого чоловіка підписати з нею контракт, згідно з яким вона виконуватиме свої королівські обов'язки та отримуватиме за це пристойну винагороду.

Князь Монако Альбер II підписав "надконфіденційний контракт" про виплату своїй дружині Шарлін понад 10 мільйонів фунтів стерлінгів на рік за виконання її королівських обов'язків.

Французький журнал Voici повідомив, що 64-річний князь погодився зробити все можливе для того, щоб і далі демонструвати на публіці свій "міцний шлюб" із Шарлін і щоб його дружина продовжувала супроводжувати його на публічні заходи.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

У березні минулого року, після майже однорічної відсутності на публіці, Шарлін повернулася до Монако. 30 квітня вона навіть взяла участь разом із чоловіком та дітьми в автопробігу Monaco E-Prix, а 7 травня сім'я відвідала турнір з регбі Sainte Devote. І ось виявилося, що принцеса повернулася до виконання своїх обов'язків не просто так, а за пристойний гонорар. Умови якого включають виплату Альбертом Шарлін 12 мільйонів євро (10,2 мільйона фунтів стерлінгів) на рік за її роботу, стверджує видання.

Королівський палац Монте-Карло відмовляється обговорювати конкретні фінансові домовленості, але князівство виплачує близько 40 мільйонів фунтів стерлінгів на рік на покриття поточних витрат установи.

Члени королівської сім'ї, однак, не отримують зарплату, а це означає, що Шарлін залежатиме від Альберта щодо власних витрат.

"Вона пережила дуже скрутні часи, тому Шарлін має сенс спробувати забезпечити собі гарантований дохід", — кажуть джерела, наближені до палацу.

Княгиня Шарлін та князь Альбер II / Фото: Associated Press

Нагадаємо, практично весь минулий рік Шарлін та Альберта рідко бачили разом, оскільки минулого року вона провела близько 10 місяців у Південній Африці, а після повернення до Монако майже одразу ж вирушила на лікування до Швейцарії.

Укладання договору явно свідчить про те, що Альбер II зробить все можливе, щоб уникнути розлучення і продовжить запевняти журналістів, що у їхній з Шарлін сім'ї все гаразд.

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