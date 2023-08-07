Ще один веселун у родині: Зара Тіндалл взяла дворічного сина на фестиваль, де він усіх зачарував

Його мати Зара брала участь у змаганнях на Фестивалі британського триборства і одного дня взяла з собою своїх дітей – сина Лукаса та доньку Лену.

Незважаючи на погану та прохолодну погоду малюк Лукас мав досить задоволений вигляд і насолоджувався забігом по бруду та калюжах, одягнений у комбінезон та гумові чоботи. Його мама Зара купила дитині морозиво та іграшку – синій трактор, і хлопчик перебував у чудовому гуморі.

Лукас Тіндалл / Фото: Getty Images

А його сестра Лена, якій п'ять років, також була одягнена в такий самий комбінезон, як у брата і взута у високі гумові чоботи, як у мами Зари.

Зара Тіндалл з дітьми / Фото: Getty Images

Чоловік Зари Майк Тіндал уже якось розповідав, що обидві його дочки захоплюються різними видами спорту та регбі, як і він сам. Не виключено, що когось із трьох нащадків пари ми можемо побачити якось і під час кінних змагань.

Зара Тіндалл із сином Лукасом / Фото: Getty Images

Нагадаємо, фестиваль відвідала й мати Зари – королівська принцеса Анна. Її багатошаровий аутфіт багатьох цього дня здивував.

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