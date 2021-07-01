Ще один яскравий лук: 95-річна королева Єлизавета II в Единбурзі

Весела і, як завжди, яскрава королева Великої Британії Єлизавета II відвідала черговий захід під час візиту до Шотландії.

Сьогодні монархиня зустрілася з директором і віце-канцлером Пітером Метісоном під час відвідування Единбурзького університету зміни клімату в рамках своєї традиційної поїздки до Шотландії на Голірудський тиждень.

На публіці Єлизавета II з'явилася в бірюзовому пальті на ґудзиках, яке було трохи іншого крою, ніж зазвичай носить королева. До вбрання був підібраний капелюх з квітами в тон, туфлі від бренду Anello & Davide і сумка Launer.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Монархиня була традиційно в білих рукавичках, з перлтинною ниткою на шиї, сережках з перлів і нової брошкою. Кучеряві білі локони були заховані під капелюхом, а на губах була рожева помада.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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Вчора до Єлизавети II в турі Шотландією приєдналася її 70-річна дочка принцеса Анна. Вони разом відвідали Дитячий лісової проєкт в Глазго. Того дня королева була в синьому пальті і капелюсі, прикрашеному квітами. На пальті у Єлизавети II, як завжди, була брошка, на це раз вона вибрала прикрасу з величезним сапфіровим каменем. Образ Її Величності навіть затьмарював образ її дочки.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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Королева Єлизавета II в Шотландії (13 фото)

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