Ще одна брошка в стилі ардеко: розглядаємо діамантову прикрасу Єлизавети II

На вихідних монархиня відвідала іподром Аскот, на якому відбувся День чемпіонів Великої Британії QIPCO.

Там Єлизавета II з'явилася в красивому аутфіті. На ній було синє двобортное пальто з чорним коміром, манжетами і ґудзиками, а також синя сукня. До пальта королева підібрала елегантний синій капелюх з чорною облямівкою.

Брошка королеви Єлизавети II / Getty Images

Традиційним елементом декору в кожному образі Її Величності є брошки. Цього дня на ній була брошка з діамантами інкрустована двома великими перлинами і канарковим жовтим діамантом. Єлизавета носить прикрасу від 1953 року, якраз того року пішла з життя її бабуся королева Марія. Ймовірно, що саме від неї королева і успадкувала прикрасу. Це приголомшливий витвір мистецтва в стилі ардеко.

Королева Єлизавета II / Getty Images

Раніше Єлизавета II одягала іншу брошку в стилі ардеко з білого золота з довгим стеблом і двома пелюстками, які утворюють вінок-тіару. Вона теж належала її бабусі королеви Марії.

Королева Єлизавета II / Getty Images

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