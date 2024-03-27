Ще одна деталь: що привернуло увагу у відвертому відео принцеси Уельської

Минулої п'ятниці принцеса Уельська поділилася з усім світом не дуже добрими новинами, повідомивши, що проходить профілактичну хіміотерапію, оскільки у неї виявили рак.

У своєму відео, яке вона записала, сидячи на дерев'яній лавці біля свого будинку у Віндзорі, принцеса спрямувала зворушливе послання підтримки всім хворим на рак. Відео, яке зняли BBC Studios, Кетрін записала, сидячи на лавці на тлі квітучих нарцисів.

Кетрін, принцеса Уельська / Фото: Getty Images

Як пише express, нарциси, що є національною квіткою Уельсу (ще один натяк на її королівський титул), вже давно асоціюються з хворими на рак і тими, хто вижив, оскільки вони символізують силу, стійкість, мужність, життя та нові починання. Дослідження 2018 року, проведене Дені Лафонтеном з факультету наук Вільного університету Брюсселя (ULB) в Бельгії, показало, що нарциси мають протиракові властивості, оскільки їхній екстракт може допомогти у боротьбі з раком.

Також раніше повідомлялося, що пильні шанувальники помітили ще дві важливі деталі у відео принцеси Уельської, де вона розповіла про свій діагноз.

Зараз Кетрін із чоловіком Вільямом та трьома дітьми перебуває на канікулах в Анмер-голі в Норфолку.

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