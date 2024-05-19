Ще одна ознака, що принцеса Кейт одужує: палац зробив заяву

Принц Уельський вирушить до Франції разом із королем Чарльзом і королевою Каміллою, а це означає, що принцеса Уельська одужує і почувається добре.

Король Чарльз, королева Камілла та принц Уельський повинні вирушити до Франції 6 червня, щоб відзначити 80-річчя висадки десанту під час Другої світової війни.

Король Чарльз, королева Камілла та принц Вільям / Фото: Associated Press

Вони мають приєднатися до пам'ятного заходу Міністерства оборони та Королівського Британського легіону у Меморіалі Британської Нормандії у Вер-сюр-Мер. Тим часом Вільям повинен відзначити знаменну річницю разом із канадським урядом у Juno Beach Centre. До нього приєднаються військовослужбовці канадських збройних сил та ветерани Другої світової війни, повідомляє Hello!.

Це перша закордонна подорож принца Уельського після того, як його дружині принцесі Кейт поставили діагноз рак. Зважаючи на те, що принц Вільям вже повернувся до роботи в Британії, а тепер планує поїздку до Франції, можна припустити, що одужання принцеси Уельської йде добре.

Кейт та Вільям Уельські / Фото: Associated Press

Для короля Чарльза це також стане першою закордонною поїздкою після того, як у лютому стало відомо, що монарх лікується від раку. Лікарі дозволили королю брати на себе більше обов'язків, але він все ще хворий на рак, хоч і почувається краще, проте його лікування триває.

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