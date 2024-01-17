Ще одне розлучення: королівська пара оголосила про розлучення після восьми років шлюбу

Вони одружилися у жовтні 2016 року та народили дочку Джеральдін, якій зараз три роки. 15 січня в соціальних мережах принц Лека повідомив про те, що пара вирішила розлучитися.

Спадковий принц Албанії Лека II та Елія Захарія у день свого весілля 2016 року / Фото: Getty Images

У заяві принц Лека, який є главою албанської королівської родини, заявив, що їхня маленька дочка залишиться їхнім головним пріоритетом.

"Привіт, друзі та доброзичливці, цим повідомленням я офіційно повідомляю вам, що принц Лека та Елія Захарія погодилися розірвати свій шлюб. Оскільки наш шлюб втратив свою функцію, ми вирішили розірвати його за взаємною згодою, розпочавши всі необхідні судові процедури", — йдеться в його заяві.

"Незважаючи на довіру до інституту сім'ї, принц Лека II вважає, що цінності взаємної поваги та розуміння ляжуть в основу стосунків у їх безперервності, мотивом яких буде зростання та освіта принцеси Джеральдін!!!. Духовний та фізичний добробут дівчинки, принцеси Джеральдін, залишиться в центрі їхньої уваги, присвяченої забезпеченню щасливого та безпечного життя Джеральдін", — доповнено в пості.

Це перше королівське розлучення у новому 2024 році, про яке стало відомо публіці.

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