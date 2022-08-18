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Ще одні заручини: старший син королеви Ранії та короля Абдалли II одружується

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Ще одні заручини: старший син королеви Ранії та короля Абдалли II одружується

Королева Ранія зі старшим сином принцом Хусейном та його нареченою / Фото: Instagram королеви Ранії

Слідом за заручинами старшої дочки королеви Ранії та короля Абдалли II – принцеси Іман – оголосили про заручини старшого сина королівської пари – кронпринца Хусейна.

Майбутній король одружується з дівчиною родом із Саудівської Аравії — Раджве Аль Саїф, вони з Хусейном однолітки, обом по 28 років.

Відомо, що заручини відбулися в будинку нареченої в Ер-Ріяді, у присутності короля Абдалли II та королеви Ранії. Її Величність поділилася знімками на своїй сторінці в Instagram і написала зворушливий пост.

"Не думала, що в моєму серці може бути стільки радості! Вітаю мого старшого принца Хусейна та його прекрасну майбутню наречену Раджву", — йдеться в повідомленні Ранії.

(гортайте фото праворуч)

На пальці нареченої красується каблучка з великими діамантами грушоподібної форми. Схожу ми бачили на пальці княгині Монако Шарлін.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має заручальна каблучка принцеси Іман. Її старший брат Хусейн зовсім нещодавно вітав сестру із заручинами та публікував фото в Instagram, тепер настала її черга його вітати.

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