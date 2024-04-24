Ще сильніше схудла: принцеса Беатріс у квітковій сукні вийшла у світ із чоловіком

Беа та Едо відвідали спеціальний захід, присвячений виходу бестселера експерта з нутрицевтики Габріели Пікок "2 тижні, щоб стати молодшим" та перезапуску її книжки "Longevity Range".

Захід відбувся у лондонському готелі Broadwick Soho.

Принцеса Йоркська приїхала на нього у сукні з квітковим принтом від ME+EM, вартістю 450 доларів з білим коміром та мереживним оздобленням на грудях та рукавах. Образ принцеси доповнювали золоті браслети на зап'ястя, а зачіска та макіяж мали досить скромний вигляд. Останнім часом Беатріс здається ще більше схудла.

Принцеса Беатріс та Едоардо Мапеллі-Моцці / Фото: Getty Images

Її чоловік Едоардо одягнув темно-синій піджак, білу сорочку та сині штани. Позували подружжя стоячи поряд один з одним, обіймаючи одне одного ззаду за спини.

Нагадаємо, минулого виходу принцеса Беатріс в образі від Zara і в компанії чоловіка і сестри сходила на вечірку до знаменитої подруги.

Принцеса Беатріс / Фото: Getty Images

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