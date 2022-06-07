Ще станцюємо на тлі нової школи: історія харківських випускників, що виконували вальс на руїнах

Ще станцюємо на тлі нової школи: історія харківських випускників, що виконували вальс на руїнах

Випускники 134-ї харківської школи зняли відео на тлі зруйнованої альма-матер. Вони зосталися без випускного вечора, але вирішили залишити нагадування про шкільне життя, яке змінила війна. Відео за добу набрало десятки тисяч переглядів.

Ідея станцювати вальс на своєму випускному у школярів була давно, на початку лютого майбутні випускники з хореографинею Наталією Олійник розпочали репетиції.

Бойові дії у школі розпочалися 27 лютого, туди увірвалися російські спецназівці. Українські військові розпочали бій і знищили російський спецназ. На жаль, водночас дуже постраждав будинок школи.

За всім, що відбувається, багато учнів спостерігали просто з вікон. Особливо важко їм було дивитися, як у їхній школі почалася пожежа, яка вирувала всю ніч. Але навіть після того, як стало зрозуміо, що від школи залишилися самі руїни, діти не залишали ідеї все ж таки станцювати випускний вальс.

Реалізація цієї ідеї стала можливою за допомогою військових, які звільняли школу. Для виступу довелося змінити хореографію вальсу, тому що кількість танців сильно скоротилася. Також колектив вирішив поміняти музику, для танцю на руїнах вони вибрали композицію Jerry Heil "Мрія", яка більше відповідала душевному стану та моменту. Відео вийшло пронизливо гарним, за словами випускників, воно стане частиною документального фільму про визволення Харкова.

Вчорашні школярі та їхня хореографиня сподіваються, що незабаром обов'язково станцюють вальс повним складом під переможну музику на тлі нової відбудованої школи у вільній та мирній Україні.

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