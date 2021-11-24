Ще трохи про королівські хрестини: чоловік Зари Тіндалл розкрив деякі подробиці

Чоловік Зари Тіндал Майкл розповів деякі подробиці про королівські хрестини, які відбулися минулої неділі.

Сина пари - Лукаса Філіпа Тіндалла - хрестили в один день з Августом Філіпом Гоуком Бруксбенком – сином принцеса Євгенії та Джека Бруксбенка. Це перше в історії сучасної королівської сім'ї подвійне хрещення. Таїнство відбулося в неділю в Королівській каплиці Усіх Святих у Віндзорі і на ньому була присутня прабабуся хлопчиків – королева Єлизавета II.

Незважаючи на деякі проблеми зі здоров'ям, монархиня змогла бути присутньою на церемонії. Хоча фотографій немає, оскільки захід відбувався у вузькому сімейному колі та пресу не допустили.

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Майк Тіндалл розповів у своєму подкасті "Гарне, погане та регбі" трохи про церемонію. Він сказав своєму співведучому Алексу Пейну: "У мене були чудові вихідні, кілька хороших днів. У нас були хрещення в неділю, це було чудово. Це був прекрасний день". На запитання Алекс, чи сподобалося Лукасу "пірнати", Майк відповів, що допоміг своєму синові підготуватися до важливого дня, взявши його з собою поплавати вранці, пише Hello!

Зара і Майк Тіндалли з королевою Єлизаветою II / Associated Press

Більше, на жаль, Майк жодних подробиць не розповів. Втім, майже всі королівські хрестини відбуваються досить секретно, публіці показують лише портретні фото згодом. Чи покажуть їх цього разу, поки що лишається загадкою.

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