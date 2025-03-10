Щедрий жест: король Чарльз придбав новий маєток заради безпеки своєї дружини Камілли

Король Чарльз купив новий будинок за 3 мільйони фунтів стерлінгів поруч із особистим будинком його дружини королеви Камілли у Вілтширі на тлі побоювань, що він може стати місцем проведення гучних весіль.

Автономний будинок королеви Камілли, Ray Mill House, розташований неподалік Лакока. За інформацією Daily Mail, король Чарльз виклав 3 мільйони фунтів стерлінгів за нову нерухомість Old Mill неподалік особистого будинку своєї дружини. І купив він її не просто так, оскільки будинок по сусідству попередній власник виставив на продаж і зросли побоювання щодо потенційного ризику безпеки Камілли. Тому король втрутився в останню хвилину, щоб заблокувати продаж та викупити Old Mill за рахунок приватних коштів.

Друг Камілли розповів виданню, що було необхідно діяти для захисту та конфіденційності Камілли, оскільки потенційний покупець хотів "максимізувати комерційне використання власності як короткострокову оренду для відпочинку та місця проведення весіль".

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Тепер на Old Mill працюватиме "перевірений на безпеку орендар", який забезпечить її "належне" використання.

Будівля датується періодом Нормандського завоювання, в будинку є чотири спальні, дві ванні кімнати, велика непереобладнана кімната, дві інші ванні кімнати, три вітальні, кухня та вбиральня.

Нагадаємо, королева Камілла придбала Ray Mill House 1995 року за 850 000 фунтів стерлінгів після розлучення з Ендрю Паркером Боулзом. Вона зробила його своєю основною резиденцією в період від 1996 до 2003 року, а тепер використовує його як заміський будинок для відпочинку.

Король Чарльз та королева Камілла / Фото: Getty Images

Король Чарльз також має особистий маєток, де він любить проводити час – це Гайгроув-гаус у Глостерширі. Він придбав маєток 1980 року і поступово перетворював будинок на райський куточок у сільській місцевості. Цей маєток не любила його перша дружина принцеса Діана.

Нагадаємо, раніше ми показували, який вигляд має маєток Міддлвік-гаус, де жила королева Камілла зі своїм першим чоловіком Ендрю Паркер-Боулзом.

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