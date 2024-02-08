Що буде з титулом Камілли, якщо король Чарльз III зречеться престолу або помре

Такий варіант подій є малоймовірним, але й на цей випадок є свій протокол.
Розмови на цю тему почалися після того, як стало відомо, що 75-річний Чарльз проходить лікування від раку. Лікарі рекомендували монарху зменшити робоче навантаження, хоча король так само налаштований рішуче і хоче працювати.
У цей час його дружина королева Камілла продовжує утримувати королівський форт разом зі своїм пасинком принцом Вільямом, який повернувся до роботи після тритижневої відпустки, пов'язаної з тим, що його дружині Кейт зробили операцію на черевній порожнині.
76-річну Каміллу часто хвалили через те, що вона була опорою для свого чоловіка. І поки король лікуватиметься, королева продовжить виконувати свої королівські обов'язки, а також заміщати чоловіка на публічних виступах, якщо це необхідно.
А що станеться з роллю і титулом Камілли, якщо її чоловік Чарльз колись зречеться престолу або помере раніше за неї? Це питання знову спливло цього тижня після несподіваного діагнозу раку у короля, пише Hello!
Новий титул Камілли
Хоча ми не знаємо напевно, яким буде новий титул Камілли, якщо Чарльз зречеться престолу, відомо, як називатимуть королеву якщо король помре раніше за неї. Камілла в такому разі стане "королевою, яка вдовує", тому що вона буде вдовою монарха.
Бабуся Чарльза, Єлизавета Боуз-Лайон, могла б використати цей титул, коли 1952 року помер її чоловік, король Георг VI, проте натомість вона обрала інший титул – королева-мати Єлизавета. Вибір, на який вона мала право, тому що вона була матір'ю спадкоємиці престолу – королеви Єлизавети II. Але, з Каміллою все інакше.
Зараз Камілла має титул королеви-консорта, що означає титул дружини монарха. Вона не має конституційної влади, але підтримує свого чоловіка у його обов'язках суверена. Після коронації Чарльза у травні 2023 року приставка "консорт" зникла з титулу його дружини. Чарльз видав королівський ордер, у якому зазначалося, що від самого дня коронації його дружину слід називати "королевою Каміллою".
Якою буде нова роль Камілли
Якби Чарльз зрікся престолу або помер раніше за Каміллу, цілком ймовірно, що мало що змінилося б з погляду причин і проблем, які вона відстоює. Вона є покровителькою або президенткою понад 90 благодійних організацій, тому вона може скоротити кількість організацій, з якими вона формально пов'язана, вирішивши передати заступництво іншим членам королівської сім'ї, так само, як покійна королева Єлизавета II та покійний герцог Единбурзький зробили, коли стали старшими.
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