Що буде з титулом Камілли, якщо король Чарльз III зречеться престолу або помре

Такий варіант подій є малоймовірним, але й на цей випадок є свій протокол.

Розмови на цю тему почалися після того, як стало відомо, що 75-річний Чарльз проходить лікування від раку. Лікарі рекомендували монарху зменшити робоче навантаження, хоча король так само налаштований рішуче і хоче працювати.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

У цей час його дружина королева Камілла продовжує утримувати королівський форт разом зі своїм пасинком принцом Вільямом, який повернувся до роботи після тритижневої відпустки, пов'язаної з тим, що його дружині Кейт зробили операцію на черевній порожнині.

76-річну Каміллу часто хвалили через те, що вона була опорою для свого чоловіка. І поки король лікуватиметься, королева продовжить виконувати свої королівські обов'язки, а також заміщати чоловіка на публічних виступах, якщо це необхідно.

А що станеться з роллю і титулом Камілли, якщо її чоловік Чарльз колись зречеться престолу або помере раніше за неї? Це питання знову спливло цього тижня після несподіваного діагнозу раку у короля, пише Hello!

Новий титул Камілли

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Хоча ми не знаємо напевно, яким буде новий титул Камілли, якщо Чарльз зречеться престолу, відомо, як називатимуть королеву якщо король помре раніше за неї. Камілла в такому разі стане "королевою, яка вдовує", тому що вона буде вдовою монарха.

Бабуся Чарльза, Єлизавета Боуз-Лайон, могла б використати цей титул, коли 1952 року помер її чоловік, король Георг VI, проте натомість вона обрала інший титул – королева-мати Єлизавета. Вибір, на який вона мала право, тому що вона була матір'ю спадкоємиці престолу – королеви Єлизавети II. Але, з Каміллою все інакше.

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Зараз Камілла має титул королеви-консорта, що означає титул дружини монарха. Вона не має конституційної влади, але підтримує свого чоловіка у його обов'язках суверена. Після коронації Чарльза у травні 2023 року приставка "консорт" зникла з титулу його дружини. Чарльз видав королівський ордер, у якому зазначалося, що від самого дня коронації його дружину слід називати "королевою Каміллою".

Якою буде нова роль Камілли

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Якби Чарльз зрікся престолу або помер раніше за Каміллу, цілком ймовірно, що мало що змінилося б з погляду причин і проблем, які вона відстоює. Вона є покровителькою або президенткою понад 90 благодійних організацій, тому вона може скоротити кількість організацій, з якими вона формально пов'язана, вирішивши передати заступництво іншим членам королівської сім'ї, так само, як покійна королева Єлизавета II та покійний герцог Единбурзький зробили, коли стали старшими.

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