Що було в сумці королеви Єлизавети II в день прощання з її чоловіком принцом Філіпом

Що було в сумці королеви Єлизавети II в день прощання з її чоловіком принцом Філіпом

Сьогодні стало відомо, що заповіт покійного чоловіка королеви Єлизавети II — принца Філіпа буде зберігатися в запечатаному вигляді 90 років.

Після цього можна буде ознайомитися із заповітом "за закритими дверима" і вирішити, чи варто цей документ показувати публіці.

Сьогодні, через п'ять місяців, ми згадуємо день прощання з герцогом Единбурзьким. Він пішов з життя 9 квітня 2021 року і був похований 17 квітня в каплиці Святого Георгія у Віндзорському замку.

Королева Єлизавета II / Associated Press

Того дня його дружина королева Єлизавета II з'явилася на прощанні з чоловіком з особливою діамантовою брошкою на її класичному пальті. Королева одягла Річмондську брошку, яка є найбільшою в її колекції. Брошка складається з інкрустованих діамантів, великої центральної перлини і каплевидной перлини, яку, в залежності від події, королева знімає. На похорон королева одягла брошку без цієї перлини.

Але був ще один особливий елемент серед її аксесуарів, які нагадували Єлизаветі про Філіпа. У своїй сумці Launer Єлизавета II несла одну з улюблених хусток герцога Единбурзького. Це була хустка від бренду Handy Handkerchief. Бренд славиться пошиттям одних з найстильніших в світі костюмів, відомих своєю зразковою якістю і фантастичним вибором. Хустка принца Філіпа коштує 56 доларів. Відтоді про подальшу долю цього особливого аксесуара нічого невідомо.

Королева Єлизавета II і принц Філіп / Associated Press

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Принц Філіп і королева Єлизавета II (36 фото)

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