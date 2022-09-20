Що це було: прабабуся Єлизавети II – королева Вікторія – попросила поховати її з двома особливими речами

Королева Єлизавета II була похована вчора у Віндзорі. Так само, як і її прабабуся Вікторія, Єлизавета попросила покласти їй до труни кілька особливих речей.

Раніше ми розповідали, що королеву поховають у двох скромних прикрасах, які означають для неї дуже багато. Це перлинні сережки, які завжди носила Її Величність та обручка, та сама, яку принц Філіп одягнув їй на палець у день їхнього весілля 20 листопада 1947 року. До речі, вінчалися вони теж у Вестмінстерському абатстві, там же, де вчора відбулися державні похорони королеви.

Королева Єлизавета II / Фото: Associated Press

Єлизавета II не єдина королева Великої Британії, яка обрала для свого похорону особливі прикраси. Її прабабуся королева Вікторія перед своєю смертю 1901 року попросила свого лікаря сера Джеймса Ріда про одну послугу.

Після смерті Вікторії йому було вручено записку, в якій перераховувалося, з чим вона хотіла бути похованою, і додавалася, що Її Величність не хотіла б, щоб про ці предмети знала її сім'я.

Королева Вікторія та принц Альберт / Фото: Getty Images

Лікар виконав останнє бажання королеви та поклав шар деревного вугілля на підлогу труни, халат її покійного чоловіка Альберта та весільну фату. Ці дві речі були особливими та головними для королеви. А також у труні знаходилася гілка вересу з Балморала, зліпок рук Альберта, фотографії та коштовності. А в руках Вікторії був букет квітів, пише express.

Королева дуже любила чоловіка і коли принц Альберт помер у грудні 1861 року від черевного тифу, спустошена королева одяглася в чорне і носила жалобу до кінця своїх днів. Через відлюдькуватий спосіб життя королеву Вікторію почали називати "віндзорська вдова". Мабуть, саме через велику любов до чоловіка вона і попросила покласти його халат до своєї труни.

Королева Вікторія / Фото: Getty Images

Королева Вікторія провела свої останні дні в Осборні — будинку на острові Вайт, який вона використовувала, щоб втекти від шуму та обов'язків королівського життя. До Англії її тіло доставили на королівській яхті "Альберта". З міста Госпорту королеву Вікторію відвезли на похоронному поїзді до Лондона.

Останні дні королеви Єлизавети II були схожі на дні Вікторії, її прабабусі. Її Величність була у Балморалі, коли померла, куди вона вирушила, щоб відпочити влітку та провести час зі своєю родиною. Королівська експертка Кеті Ніколл заявила, що, на її думку, королева знала, що не повернеться до Лондона з Балморала, і вважала б за краще бути в шотландському маєтку, який дуже любила.

Церемонія похорону королеви Вікторії відбулася 2 лютого 1901 року в капелі святого Георгія, і за два дні її поховали поряд з Альбертом у Фрогморському мавзолеї Великого Віндзорського парку.

Королева Єлизавета II та її останнє фото у Балморалі / Фото: Associated Press

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