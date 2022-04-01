Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Що для вас означає свобода?": дизайнер Руслан Багінський запустив акцію на підтримку України

Дата публікації
Перегляди
382
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Що для вас означає свобода?": дизайнер Руслан Багінський запустив акцію на підтримку України

Руслан Багінський

Український дизайнер попросив світових знаменитостей відповісти на три запитання про Україну.

Руслан Багінський запустив акцію на підтримку України. До неї долучилися знаменитості і представники фешнспільноти, зокрема, французька модель Сінді Бруна, ірландська авторка пісень Рошин Мерфі, співачка Soko, фешнкураторка Сара Андельман та інші.

Про це дизайнер розповів в Instagram.

"За ці 34 дні я чітко побачив, як війна проявляє в людях найгірше. Але також і найкраще. І все це світло дає мені надію. Я отримую сотні повідомлень підтримки з усього світу, і я захотів поділитися цією підтримкою з вами", - написав Руслан.

Дизайнер попросив всіх відповісти на три запитання про Україну, українців та свободу:

  • "Опишіть українців трьома словами.
  • Що для вас означає свобода?
  • Чи маєте ви речі, зроблені в Україні? Розкажіть про них".

Читайте також:

Наступна публікація