"Що для вас означає свобода?": дизайнер Руслан Багінський запустив акцію на підтримку України

Український дизайнер попросив світових знаменитостей відповісти на три запитання про Україну.
Руслан Багінський запустив акцію на підтримку України. До неї долучилися знаменитості і представники фешнспільноти, зокрема, французька модель Сінді Бруна, ірландська авторка пісень Рошин Мерфі, співачка Soko, фешнкураторка Сара Андельман та інші.
Про це дизайнер розповів в Instagram.
"За ці 34 дні я чітко побачив, як війна проявляє в людях найгірше. Але також і найкраще. І все це світло дає мені надію. Я отримую сотні повідомлень підтримки з усього світу, і я захотів поділитися цією підтримкою з вами", - написав Руслан.
Дизайнер попросив всіх відповісти на три запитання про Україну, українців та свободу:
- "Опишіть українців трьома словами.
- Що для вас означає свобода?
- Чи маєте ви речі, зроблені в Україні? Розкажіть про них".
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