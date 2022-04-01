"Що для вас означає свобода?": дизайнер Руслан Багінський запустив акцію на підтримку України

"Що для вас означає свобода?": дизайнер Руслан Багінський запустив акцію на підтримку України

Український дизайнер попросив світових знаменитостей відповісти на три запитання про Україну.

Руслан Багінський запустив акцію на підтримку України. До неї долучилися знаменитості і представники фешнспільноти, зокрема, французька модель Сінді Бруна, ірландська авторка пісень Рошин Мерфі, співачка Soko, фешнкураторка Сара Андельман та інші.

Про це дизайнер розповів в Instagram.

"За ці 34 дні я чітко побачив, як війна проявляє в людях найгірше. Але також і найкраще. І все це світло дає мені надію. Я отримую сотні повідомлень підтримки з усього світу, і я захотів поділитися цією підтримкою з вами", - написав Руслан.

Дизайнер попросив всіх відповісти на три запитання про Україну, українців та свободу:

"Опишіть українців трьома словами.

Що для вас означає свобода?

Чи маєте ви речі, зроблені в Україні? Розкажіть про них".

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