Що допомагає жити під час війни: прості поради

Після хвилі емоцій, які ми всі пережили, наша психіка поволі стабілізується. Ми думаємо про те, що буде далі, як діяти в новій реальності, звикаємо до невизначеності та все одно будуємо плани на майбутнє.

Телеграм-канал "Психологічна підтримка" розповідає, як допомогти собі під час війни. Адже життя змінилося і треба жити відповідно до нових умов.

Знизьте інформаційні потоки вдвічі

Читайте менше. Довіряйте лише офіційним джерелам. Спробуйте один день і побачите різницю.

Зателефонуйте близьким та поділіться гарною новиною

Чимось хорошим, життєвим, гарним, планами на майбутнє. Щось класне завжди є. Розмови проводьте не більше 2 хвилин! Попросіть їх теж розказати вам щось хороше. Таким чином ви будете відчувати підтримку й побачите, що в цій складній ситуації є справжнє теперішнє, яке надихає.

Допоможіть іншим

Це дає відчуття внутрішньої сили. Комусь зараз гірше, і вони потребують вашої допомоги. Якщо волонтерством вам зараз займатись важко – це може бути одна старенька бабуся біля магазину, охоронець будинку або хтось, хто потребує допомоги. Маленькі речі, які дадуть сил іншим і особливо - вам самим. Ви можете. Ви допомогли. Ви для когось змінили день.

Пограйте з дітьми

Діти вміють перемикатися на приємне. Війна чи не війна – щось маленьке приємне обов’язково дозволяйте. Вони малюють – тож і ви малюйте. Вони читають книжки – і ви читайте. Вони грають у ляльки – і ви грайте.

Створюйте щоденник життя

У ньому ви запишете все, що вам дав цей день. Свої почуття, свої думки. Ви знайдете свої власні рецепти спокою й станете провідником сили для інших. Писати – дуже допомагає, структурує і заспокоює. І головне – після нашої остаточної перемоги ми всі опублікуємо Щоденник життя України, де впишемо гідність і славу кожного героя і кожного українця. Де розкажемо світові, як нам було страшно, і як ми кожен день вірили у краще. І допомагали одне одному. Кожну годину під обстрілами й бомбардуваннями, у часи розпачу, і часи спокою.

У стані адаптації треба усвідомити: ми знаходимося в нових умовах на невизначений термін. Треба вчитися в них функціонувати.

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