Що каже королівське правило: чи можуть діти Уельських залишити собі подарунки від людей, отриманих на Різдво

На Різдво у Сандрінгемі принци Джордж, Луї та принцеса Шарлотта отримали так багато подарунків від доброзичливців. Чи діти Уельських зможуть залишити собі подарунки, подаровані їм людьми?

Принц Джордж, принцеса Шарлотта та принц Луї приєдналися до королівської родини на щорічній прогулянці до церкви Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі, де сім'я відвідала різдвяну службу. Дорогою до церкви діти Уельських підходили до людей і приймали подарунки.

Луї подарували так багато подарунків, що йому довелося запитати батька: "Тату, ти можеш щось віднести?", а принцеса Шарлотта приймала оберемки квітів від публіки і була дуже схвильована, з деякими навіть робила селфі.

Принц Луї, принцеса Шарлотта, принц Джордж та принц Вільям на різдвяній службі в Сандрінгемі / Фото: Associated Press

Що стосується того, чи можуть Джордж, Шарлотта і Луї залишити собі подаровані їм подарунки, офіційна політика королівської сім'ї щодо подарунків говорить, що членам королівської сім'ї дозволено приймати подарунки від осіб, не знайомих їм особисто, зокрема від громадськості, але подарунки повинні відповідати певним критеріям.

Квіти, їжа та інші предмети споживання (в розумних кількостях) є прийнятними, як і копії книжок, подаровані автором, за умови, що тематика не є спірною, пише People. Інші предмети меншої грошової вартості також можуть зберігатися членами королівської сім'ї, зокрема предмети вартістю менше 150 фунтів (що еквівалентно 188 доларам).

Принц Луї / Фото: Getty Images

Принцесі Уельській Кейт також вручили багато подарунків. Один вчитель з Парижа вручив їй шарф з Марокко, а відео, як він поспілкувався з Кейт, опублікував на своїй сторінці в соцмережі X.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

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