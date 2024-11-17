Що любить їсти майбутній король Англії: названо улюблену страву принца Джорджа Уельського

Принц Джордж – старший син принца Вільяма та принцеси Кейт – любить поїсти.
11-річний спадкоємець британського престолу має досить витончений смак і любить італійську кухню, але піца не є його улюбленою стравою, як розповів знаменитий шефкухар.
У той час як більшість 11-річних дітей, ймовірно, назвуть курячі нагетси, піцу та чіпси своїми улюбленими стравами, у принца Джорджа набагато вишуканіші переваги.
За словами знаменитого шефкухаря Альдо Діллі, молодий принц дуже любить італійську їжу, а його улюбленою стравою є паста карбонара.
Шефкухар кілька разів спілкувався з батьком Джорджа, принцом Вільямом, і під час їхніх бесід дізнався про любов його старшого сина до спагетті карбонара. "Вільям приголомшливий — я чекаю на дзвінок, тому що, судячи з усього, його старший син найбільше любить спагетті карбонару, тому я чекаю на дзвінок, щоб піти і приготувати пасту для нього", — розповів Альдо журналістам, пише журнал Ok!.
Раніше, нагадаємо, ми розповідали про улюблений десерт принцеси Уельської Кейт.
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