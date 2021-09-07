Що любив принц Філіп: названа улюблена страва чоловіка королеви Єлизавети II

Ми вже знаємо, що королева Єлизавета II обожнює їсти бургери. А що ж любив її чоловік Філіп?

Колишній королівський шефкухар Даррен Макгреді розповів світові про те, що Її Величність їсть бургер без булки і з особливим соусом з журавлини. Їсть королева за допомогою столових приладів, а не руками, оскільки бургер приготований для неї має дуже вишуканий вигляд.

Королева Єлизавета II і принц Філіп, 2003 рік / Getty Images

Також Даррен Макгреді розповів про те, якою була улюблена страва дорогого чоловіка Єлизавети II — принца Філіпа, який помер в квітні 2021 року. Так ось герцог Единбурзький дуже любив кулеб'яку з лосося і овочів, фаршированих листковим тістом.

Королівське подружжя до останнього дня принца Філіпа сідало трапезувати разом. Згідно з королівським етикетом, коли за столом закінчує їсти королева решта присутніх також повинні покласти прилади, але принц Філіп мав привілеї не підпорядковуватися цьому правилу. Іноді за обідом він міг закінчити їсти раніше за свою дружину.

Принц Філіп і королева Єлизавета II / Getty Images

Про довге життя і щасливий шлюб принца Філіпа і королеви Єлизавети II ви можете почитати в нашому матеріалі.

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Принц Філіп, герцог Единбурзький (25 фото)

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