Що не так із її стилем: дочку королеви Камілли критикують за образи

45-річна дочка королеви Камілли – Лора Лопес – не надто публічна особистість. Хоча іноді у світське суспільство вона все ж таки виходить. Як правило, коли супроводжує свою матір на різноманітних заходах.
Експерти за стилем розповіли виданню express про те, чому 45-річна Лора Лопес часто носить сукні, майже ідентичні вбранням її 75-річної матері і теж любить "королівський синій" колір, який обожнює королева Камілла.
Стиліст Лерой Докінз вважає, що Лора бере приклад зі своєї матері.
"Дочка королеви Камілли, Лора Лопес, одягається дуже схоже на свою маму. Я думаю, що вона, ймовірно, бере приклад зі своєї матері в тому, що одягати, особливо в офіційних випадках, таких як коронація. Її стиль можна охарактеризувати як дуже британський для вищого класу: капелюхи з нахилом набік, легкі сукні та туфлі-човники, літні пальта поверх суконь-футлярів з комірами та крислаті капелюхи — все це досить застаріло", — розповідає експерт.
Його колеги теж вважають, що Лора могла б одягатися в одяг, який би відповідав її віку. І беруть за приклад стиль принцеси Уельської Кетрін (літній гардероб якої ми нещодавно розбирали ), який кардинально відрізняється від усього того, що носить дочка Камілли.
Але, з іншого боку, діти королеви Камілли (син Том і дочка Лора ) насправді не в центрі уваги, і, можливо, стиль Лори може вказувати на те, що вона хоче триматися ще далі від уваги. Адже її мати тепер королева Англії у найвідомішій у світі королівській родині.
Нагадаємо, раніше ми розповідали про хитрість королеви Камілли, до якої вона вдається для того, щоб здаватися стрункішою.
Читайте також: