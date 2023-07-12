Що не так із її стилем: дочку королеви Камілли критикують за образи

45-річна дочка королеви Камілли – Лора Лопес – не надто публічна особистість. Хоча іноді у світське суспільство вона все ж таки виходить. Як правило, коли супроводжує свою матір на різноманітних заходах.

Експерти за стилем розповіли виданню express про те, чому 45-річна Лора Лопес часто носить сукні, майже ідентичні вбранням її 75-річної матері і теж любить "королівський синій" колір, який обожнює королева Камілла.

Королева Камілла із сином Томом та донькою Лорою / Фото: Getty Images

Стиліст Лерой Докінз вважає, що Лора бере приклад зі своєї матері.

"Дочка королеви Камілли, Лора Лопес, одягається дуже схоже на свою маму. Я думаю, що вона, ймовірно, бере приклад зі своєї матері в тому, що одягати, особливо в офіційних випадках, таких як коронація. Її стиль можна охарактеризувати як дуже британський для вищого класу: капелюхи з нахилом набік, легкі сукні та туфлі-човники, літні пальта поверх суконь-футлярів з комірами та крислаті капелюхи — все це досить застаріло", — розповідає експерт.

Лора Лопес із братом Томом / Фото: Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз III / Фото: Associated Press

Його колеги теж вважають, що Лора могла б одягатися в одяг, який би відповідав її віку. І беруть за приклад стиль принцеси Уельської Кетрін (літній гардероб якої ми нещодавно розбирали ), який кардинально відрізняється від усього того, що носить дочка Камілли.

Лора Лопес / Фото: Getty Images

Але, з іншого боку, діти королеви Камілли (син Том і дочка Лора ) насправді не в центрі уваги, і, можливо, стиль Лори може вказувати на те, що вона хоче триматися ще далі від уваги. Адже її мати тепер королева Англії у найвідомішій у світі королівській родині.

Лора Лопес / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми розповідали про хитрість королеви Камілли, до якої вона вдається для того, щоб здаватися стрункішою.

Лора Лопес / Фото: Getty Images

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