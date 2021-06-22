Що носять глави держав: розглядаємо краватки політиків

Це один з головних аксесуарів і невід'ємна частина їхнього офіційного образу.

Чоловіки президенти та прем'єр-міністри завжди на виду і на відміну від жінок-політиків, вбрання яких можна урізноманітнити спідницями, штанами або сукнями, ділові образи чоловіків значно скромніші і нудні. Єдина яскрава пляма, яку дозволяють собі лідери держав — кольорові краватки. Тому пропонуємо розглянути, що вони носять, з чим і чому.

Дональд Трамп

Звичайно ж, Трамп у всіх асоціюється перш за все з червоним кольором. Найчастіше 45-й президент США з'являється на публіці саме в червоних краватках, які завжди поєднує з чорними або темно-синіми костюмами Brioni і білими сорочками. Іноді він вносив деяке різноманіття в свої образи і все ж одягав темно-сині, блакитні або жовті краватки, але це буває дуже рідко. Все ж він республіканець, а колір цієї партії саме червоний і колишній президент робить на цьому акцент.

Дональд Трамп / Associated Press

Трамп неординарна особистість і завжди відрізнявся своїм баченням, як на бачення політики, так і на моду. Він запам'ятався тим, що з'являється в розстебнутих піджаках, а його краватки дуже довгі, що часто має просто безглуздий вигляд.

Дональд Трамп / Associated Press

Джо Байден

Байден представник республіканської партії і він, як і Трамп, завжди намагається підкреслювати свою політичну приналежність краваткою. Тому президент США носить краватки блакитного кольору, адже саме він є неофіційним кольором його партії. Вони бувають смугастими, блакитними, з дрібним принтом або просто синіми.

Джо Байден / Associated Press

Джастін Трюдо

Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо — один з найстильніших політиків. Він харизматичний, розумний і дійсно завжди модно одягнений. Найбільше, звичайно, він прославився своїми незвичайними шкарпетками, але також в його образі завжди ідеально підібрані краватки. Один колір в стилі Трюдо виділити складно, адже часто він з'являється в костюмах різних кольорів і відповідно до них підбирає краватку.

Джастін Трюдо / Associated Press

Краватки на ньому можна помітити сині, сірі, зелені і навіть з цікавим принтом.

Джастін Трюдо / Associated Press

Еммануель Макрон

Президент Франції любить брендові речі й не раз з'являвся в ідеально скроєних костюмах Jonas & Cie. За стиль президента відповідає його дружина Бріджит. Образ Макрона завжди стриманий і без зайвих деталей, а ось краватки складаються з однотонних або двоколірних моделей, звисають не нижче пряжки ременя. Також на ньому не побачиш смужок або інші принти, а колір краватки часто відповідає кольору його костюма.

Еммануель Макрон / Associated Press

Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський також як і Еммануель Макрон любить стриманий стиль. Політик з'являється на публіці в темних костюмах чорних, графітових або синіх кольорів, а краватка завжди відповідає їхньому відтінку. Дуже рідко на президентові буває краватку з малюнком, адже частіше вони однотонні, але якщо принт і є, то він дуже мінімалістичний і практично непомітний.

Володимир Зеленський / Associated Press

Борис Джонсон

Прем'єр-міністр Великої Британії більше відомий своєю неслухняною зачіскою, але якщо говорити про ого стиль, то, звичайно ж, в ньому завжди переважають краватки синіх і блакитних відтінків. Цей колір добре підходить під світле волосся і очі британця.

Борис Джонсон / Associated Press

Стиль Джонсона важко назвати ідеальним, адже часто прем'єр-міністра помічали в пом'ятих піджаках і сорочках, а краватка і зовсім бувала перекошеною. Також як і у Трампа він буває занадто довгим.

Борис Джонсон / Associated Press

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