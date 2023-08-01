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Що носять юні принцеси: розглядаємо образи дочок королеви Іспанії Летиції

Автор
Юлія КаранковськаЮлія Каранковська
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Що носять юні принцеси: розглядаємо образи дочок королеви Іспанії Летиції

Королева Летиція, король Філіп VI, принцеса Леонор, інфанта Софія / Фото: Getty Images

Принцеси беруть приклад зі своєї мами та носять прості і зручні речі.

Іспанська королівська родина зараз відпочиває на Майорці і днями у повному складі відвідала розкішні сади Альфабія, розташовані біля підніжжя гірського масиву Серра-де-Трамунтана.

Королева Летиція на сімейній прогулянці з'явилася в яскравій сукні та з плетеною сумкою, а ось її дві доньки – Леонор і Софія – у милих легких сукнях та еспадрильях – позачасовому та універсальному взутті для теплої погоди.

На 17-річній спадкоємиці престолу Леонор була сукня міді зеленого кольору від іспанського бренду Mango. У вбрання були невеликі рукави, висока лінія талії та ґудзики по всій довжині спереду.

Королева Летиція, король Філіп VI, принцеса Леонор, інфанта Софія / © Getty Images
Королева Летиція, король Філіп VI, принцеса Леонор, інфанта Софія / Фото: Getty Images

А ось 16-річна Софія вирішила одягнути білу мінісукню від бренду ba&sh із яскравим квітковим принтом.

Королева Летиція, король Філіп VI, принцеса Леонор, інфанта Софія / © Getty Images
Королева Летиція, король Філіп VI, принцеса Леонор, інфанта Софія / Фото: Getty Images

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Дата публікації
Перегляди
878
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